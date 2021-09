Namentlich fest stehen mit der Auszählung die Abgeordneten, die direkt in ihren Wahlkreisen mit ihrer Erststimme gewählt wurden.



In keinem Berliner Bezirk gingen dabei alle Wahlkreise und damit alle direkt zu vergebenen Sitze an eine Partei, allerdings haben bestimmte Parteien in bestimmten Bezirken Hochburgen: Fünf Grüne gewannen fast alle der insgesamt zu vergebenen sechs Direktmandate in Friedrichshain-Kreuzberg, hinzu kommen bei den Grünen weitere Hochburgen: fünf der sieben Direktmandate in Mitte, fünf der sechs in Kreuzberg und fünf der neun in Pankow.



Hochburgen der SPD sind Neukölln, mit vier von sechs gewonnen Direktmandaten im Bezirk, Treptow-Köpenick mit fünf von sechs und Spandau mit drei von fünf. Die CDU konzentriert eine Mehrheit der Wählerschaft in vier von sechs Reinickendorfer Wahlkreisen. Die Linke hat eine besonders starke Wählerschaft in Lichtenberg, wo sie drei von sechs Direktmandaten holte, und die AfD ist besonders populär in Marzahn-Hellersdorf, wo sie zwei der zu vergebenden sechs direkten Sitze auf sich verbucht.