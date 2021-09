Und nun? Es mangelt nicht an Koalitionsmöglichkeiten. Das Problem ist eher, dass die führende Partei in ihrer Breite eine andere Vorstellung vom künftigen Kurs hat als die Spitzenkandidatin. Viele in der SPD wünschen sich eine Fortsetzung des Bündnisses mit Grünen und Linken. Franziska Giffey dagegen macht kaum ein Geheimnis daraus, dass sie insbesondere auf die Linken keine große Lust hat. Stattdessen wird ihr nachgesagt, lieber mit der CDU koalieren zu wollen.

Hätte Giffey haushoch gewonnen, wären die Machtverhältnisse klar: "Seht her, ich hab euch aufs Siegertreppchen gebracht – jetzt gebt mir, was ich haben will!" Doch dafür fällt das Ergebnis zu knapp aus. Zu lange musste in der Wahlnacht gezittert werden, wer am Ende wirklich vorn liegt. Es ist ein Ergebnis, das der Siegerin auch Demut abverlangt.