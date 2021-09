Reaktionen auf Wahlprognose - Jarasch will Regierungsverantwortung für Grüne / Giffey: "Noch nicht am Ende"

Bild: dpa/Kay Nietfeld

26.09.21 | 20:04 Uhr

Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl liefern sich SPD und Grüne ein knappes Rennen. Trotzdem könnte die Stimmung in den beiden Lagern nicht unterschiedlicher sein: Die Grünen jubeln, die SPD ist wieder für r2g zu haben.



Sie kann ihr Glück kaum fassen: "Berlin hat gewählt, und es ist großartig”, sagte Bettina Jarasch zur Abgeordnetenhauswahl am Sonntagabend auf der Wahlparty ihrer Partei in Berlin. Die Grünen hätten eine Aufholjagd ohnegleichen hingelegt.



"Ich bin völlig überwältigt", sagte die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen. Trotzdem stellt sie sich auf eine lange Nacht ein – nach der ersten Hochrechnung lagen SPD und Grüne bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin fast gleichauf. Die SPD kam demnach auf 21,9 Prozent. Die Grünen erreichen demnach 22,5 Prozent. "Die Berlinerinnen und Berliner sind veränderungsbereit." Gemeinsam mit ihnen hätten sie es geschafft, die Wahl in Berlin zur Klimawahl zu machen. "Die Grünen müssen hier Regierungsverantwortung übernehmen", sagte Jarasch. "Es braucht eine Regierung mit den Grünen in Berlin." Wenn sich die Zahlen bewahrheiteten, seien sie gestärkt. Derzeit regiert in Berlin die SPD mit den Linken und den Grünen.

infratest dimap Abgeordnetenhauswahl | Hochrechnung | 20 Uhr - Grüne in Berlin laut Hochrechnung knapp stärkste Kraft vor SPD Laut der Hochrechnung von 20 Uhr ziehen die Grünen als stärkste Kraft in das Berliner Abgeordnetenhaus ein. Sie würden demnach knapp vor der SPD liegen - und deutlich vor CDU und Linken. Auch FDP und die AfD schaffen es erneut ins Parlament.

SPD wieder für r2g zu haben

Die Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey hält einen Sieg ihrer Partei bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus noch nicht für ausgeschlossen. "Heute Abend ist es knapp, aber wir sind noch nicht am Ende", sagte Giffey am Sonntag in der Hauptstadt. Sie forderte ihre Unterstützer auf, "zuversichtlich" und "dankbar" zu sein, "für all diejenigen, die uns unterstützt haben". Sie sei dankbar, "dass die SPD wieder so weit vorn ist". Die Frage einer zukünftigen Ampelkoalition mit der SPD stritt die Bundestagskandidatin der SPD für Berlin Mitte und frühere Berliner Juso-Vorsitzende Annika Klose im rbb ab. "Die Berliner SPD ist grundsätzlich für r2g zu haben." Das Ergebnis habe deutlich gezeigt, dass r2g mit Abstand eine deutliche Mehrheit bekommen habe.

CDU erneut historisch schlechte Wahlprognosen

Auch CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat sich trotz der historisch schlechten Wahlprognosen kämpferisch gezeigt. "Wir sind angetreten, um diesen Senat abzulösen und das bleibt weiter unser Ziel", sagte Wegner am Sonntagabend vor CDU-Mitgliedern im Abgeordnetenhaus. Doch er räumte auch ein, sich mehr erhofft zu haben.



"Eins gehört dann auch zur Wahrheit. Der Wind drehte ganz schön. Wir hatten im Juni noch sehr gute Werte und dann haben wir uns mehr Rückenwind erhofft. Der war nicht da, das haben wir überall gespürt”, sagte Wegner in Bezug auf den Wahlkampf seiner Partei auf Bundesebene. Für die CDU sprachen sich nach den Prognosen von rbb und ZDF zwischen 15 und 17 der Prozent der Wählerinnen und Wähler aus - ein historisch schlechtes Ergebnis.

infratest dimap Bundestagswahl | Hochrechnung 19:59 Uhr - SPD liegt in Kopf-an-Kopf-Rennen knapp vor der Union Nach Schließung der Wahllokale zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Union und der SPD ab. AfD und FDP kommen der jüngsten Hochrechnung zufolge auf rund 11 Prozent, die Grüne auf 13,8 Prozent - die Linke muss um den Wiedereinzug bangen.

Lederer will weiter machen

Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer hat sich für eine Fortsetzung der seit 2016 regierenden rot-rot-grünen Koaltion in Berlin ausgesprochen. Aus den ersten Prognosen ergebe sich eine klare Mehrheit für ein solches Bündnis aus SPD, Grünen und Linken, sagte er am Sonntagabend im rbb. In den vergangenen fünf Jahren hätten die drei Partner gemeinsam viel erreicht. "Wenn es nach uns geht, machen wir das auch weiter." Die Linke rangierte hinter der CDU mit 14 bis 14,5 Prozent auf Platz vier. Lederer sagte, mit dem vorausgesagten Ergebnis für seine Partei könne er umgehen. Linken-Fraktionschefin Anne Helm sprach im rbb von einem "stabilen Ergebnis". “Wenn sich das so bestätigt, können wir zufrieden sein.” FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja hat sich nach den Prognosen von rbb und ZDF zufrieden mit dem Abschneiden der Liberalen bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin gezeigt. Die FDP habe vermutlich das zweitbeste Ergebnis seit der Wiedervereinigung erreicht, sagte Czaja am Sonntag im rbb. Laut den Prognosen erreichte die FDP 7,5 bis 8 Prozent. Das beste Ergebnis seit 1990 hatte die FDP im Jahr 2001 mit 9,9 Prozent erreicht.

AfD: Setzen nicht nur auf Migration

AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker hofft nach den Prognosen für ihre Partei bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus noch auf ein besseres Ergebnis. "Ob dies schon das Ergebnis ist, da warten wir mal noch ab", sagte sie am Sonntagabend im rbb zu den Prognosen, nach denen die Partei ihr Resultat von 2016 von 14,2 Prozent dieses Mal praktisch halbiert hat. Dass das Thema Migration dabei bei den Wählerinnen und Wählern nicht gut angekommen wäre stimmte sie nicht zu. Denn im Wahlkampf habe die AfD "wirklich viel Zuspruch bekommen".