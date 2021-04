Die Berliner SPD hat ihre Landesvorsitzende Franziska Giffey offiziell als Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl aufgestellt. Sie erhielt auf dem Landesparteitag am Samstag 85,7 Prozent der Stimmen.

Giffey betonte in ihrer Rede beim Online-Parteitag, es brauche in der Wohnungspolitik mehr Miteinander. Enteignungen sind ihrer Meinung nach der falsche Weg. Außerdem stellte sie ein Zukunftsprogramm für Wirtschaft und Arbeitnehmer in Aussicht, für die Zeit nach der Corona-Pandemie.

Giffey betonte zudem, es mache einen Unterschied, ob die SPD mitregiere oder nicht: Ein Beispiel sei das kostenfreie Schülerticket. "Wir wollen stärkste Kraft in dieser Stadt werden. Und wir wollen diese Stadt so gestalten, dass die Menschen sagen: Det find ick jut", sagte Giffey. Als Regierende Bürgermeisterin wolle sie die Stadt in die Zukunft führen: "Die SPD steht für ein soziales und für ein sicheres Berlin. Sie ist die Berlin-Partei. Wir machen Politik für alle 3,7 Millionen Berlinerinnen und Berliner, egal, in welchem Bezirk sie leben. Egal, wie sie leben. Egal, woher sie kommen."