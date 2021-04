So viel Harmonie war lange nicht in der Berliner SPD. Franziska Giffey ist die unbestrittene Spitzenkandidatin, das befürchtete Duell Müller gegen Kühnert bleibt aus. Doch die Frage, ob die SPD den Osten vergisst, könnte den Parteitag überschatten. Von Jan Menzel

Es soll die "Krönungsmesse" für Franziska Giffey werden. Die Bundesfamilienministerin ist schon seit ein paar Monaten als Spitzenkandidatin ihrer Partei unterwegs. Offiziell nominiert wird sie aber erst diesen Samstag. Die Corona-Pandemie verhindert die übliche große Parteitagsbühne. Die Delegierten müssen der Rede ihrer Frontfrau zu Hause am Laptop lauschen. Doch Giffey wäre nicht Giffey, wenn es ihr nicht gelänge, auch unter diesen Umständen den Funken überspringen zu lassen.



Zumal es für ihre Partei gar nicht so übel läuft. Die Grünen sind zwar nach wie vor Umfragekönige. Doch Giffey hat unbeirrt ihr Feld beackert. "Herzenssache Berlin" nennt sie ihre Tour durch die Bezirke, die sie mal in Industriegebiete, eine Großsiedlung am Stadtrand oder zum Kottbusser Tor führt. Dass die Umfragewerte für die Berliner SPD anziehen, verbuchen die Genossen da nur zu gern als "Giffey-Effekt".