Gleich zum Start der Koalitionsverhandlungen wollen sich die künftigen Partner einem schwierigen Thema widmen: den Finanzen. Denn damit wird der Rahmen für alle anderen Vorhaben der nächsten fünf Jahre in Berlin gesteckt.

Knapp vier Wochen nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl beginnen am Freitag die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linken. Am Vormittag treffen sich zum ersten Mal die 24 Spitzenleute der sogenannten "Dachgruppe", in der alle wichtigen Entscheidungen fallen werden

Das Auftaktreffen in einem Kongresszentrum am Brandenburger Tor ist auf sieben Stunden angesetzt. Die Spitzengruppe will die Facharbeitsgruppen einsetzen, den Zeitplan beschließen und vor allem ausführlich übers Geld reden.