Verzögerungen bei Berlin-Wahl - Experten räumen Wahlanfechtung so gut wie keine Chancen ein

Luisa Rotheudt Bild: Luisa Rotheudt

26.09.21 | 22:34 Uhr

Zahlreiche Wählerinnen und Wähler haben in Berlin erst weit nach 18 Uhr ihre Stimme abgegeben - während die Prognose schon bekannt war. Die Wahl sei deshalb aber kaum anzufechten, sagen Experten. Der Justizsenator will die Pannen näher untersuchen.

Nach zahlreichen Pannen am Wahlsonntag in Berlin steht die Frage im Raum, ob das Wahlergebnis angefochten werden könnte. Unter anderem Ulrich Deppendorf, ehemaliger Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, stellte auf Twitter die Frage: "In Berlin stehen noch Menschen vor den Wahllokalen. Sie kennen nun die Prognosen aus den Social Media. Sie wählen also in Kenntnis der Zahlen. Ist das gerecht? Anfechtungsgrund?"

In der Hauptstadt warteten Menschen teils noch um 19:30 Uhr vor Wahllokalen um ihre Stimme abzugeben. In einigen Wahllokalen waren zwischenzeitlich die Stimmzettel ausgegangen.



Niemand darf sich nach 18 Uhr anstellen

Laut dem Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer kann es die Wahlentscheidung einzelner Menschen beeinflussen, wenn sie nach der Bekanntgabe erster Prognosen ihre

Stimme abgeben. "Das lässt sich aber nicht vermeiden. Es ist so geregelt, dass alle ihre Stimme abgeben dürfen, die bis 18:00 Uhr an einem Wahllokal eingetroffen sind", sagte der Forscher von der Technischen Universität Dresden der Deutschen Presse-Agentur. Die Wahlleitung müsse allerdings unbedingt sicherstellen, dass sich niemand um 18:05 Uhr anstelle.

rbb 1 min Berlin-Wahlen 2021 - Berliner wählten auch noch nach 20 Uhr "In 20 Jahren nicht erlebt": Erfahrene Wahlhelfer schütteln die Köpfe über die Zustände bei der Berlin-Wahl. Probleme machten etwa fehlende Wahlzettel. Wähler gaben auch nach 20 Uhr noch ihre Stimme ab.



Brettschneider: "Peinlich für Berlin"

Der Kommunikationsforscher Frank Brettschneider sagte dem rbb, dass es generell "jede Menge Wahlanfechtungsgründe" gebe, der Punkt aber keiner sei. Auch er betonte, es dürfte sich nur eben niemand um 18:05 Uhr in die Warteschlange stellen und sagen: "Das Ergebnis gefällt mir nicht, jetzt will ich auch noch wählen." Er halte eine Wahlanfechtung für sehr unwahrscheinlich. "Aber peinlich ist es natürlich für Berlin", so Brettschneider.

Der Berliner Staatsrechtler Christian Pestalozza sagte Berliner Zeitung: "Es könnte sein, dass jemand diesen Fakt als Anlass für eine Wahlprüfungsbeschwerde nimmt." Fraglich sei allerdings, ob die Sache erfolgreich wäre. Letztendlich müsste nachgewiesen werden, dass es durch die Prognose zu einer Beeinflussung gekommen sei. Dann müsste außerdem nachgewiesen werden, dass sich dadurch auch etwas in der Sitzverteilung ändern würde.

Landeswahlleiterin: Müssen Fehlen von Wahlzetteln aufarbeiten

Die Berliner Wahlleiterin, Petra Michaelis, geht nach eigener Aussage davon aus, dass die Wähler noch unbeeinflusst ihre Stimmen abgeben konnten und sich daraus keine Wahlhelfer ergeben haben, sagte sie dem rbb. Warum in einigen Wahllokalen die Stimmzettel ausgegangen seien, könne sie sich auch nicht erklären. "Wir haben ausreichend Stimmzettel beschafft und ich bin davon ausgegangen, dass die auch verteilt werden", so Michaelis. In einigen Wahllokalen seien sie aber wohl trotzdem ausgegangen, "das müssen wir aufarbeiten". Der Marathon und die Pandemie seien weitere Herausforderungen gewesen. Die Vielzahl der Ereignisse sei für die Abhaltung der Wahl nicht das günstigste gewesen, so Michaelis.



infratest dimap Abgeordnetenhauswahl | Hochrechnung | 21:58 Uhr - Berliner SPD liegt laut Hochrechnung nun vor den Grünen In Berlin hat die SPD die Grünen in den Hochrechnungen überholt. Nach den Zahlen von 21:58 Uhr wird die CDU klar drittstärkste Kraft im Abgeordnetenhaus vor den Linken. Auch AfD und FDP schaffen erneut den Einzug ins Parlament.

Behrendt: Schwerwiegend, wenn gar nicht gewählt werden konnte

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) zufolge müssten die Pannen bei der Wahl näher untersucht werden. Er habe "Fragen an die Verantwortlichen in den Bezirken und an die Innenverwaltung". Behrendt sagte am Sonntagabend am Rande der Wahlparty seiner Partei: "Ich kann noch nicht einschätzen, welches Ausmaß das hatte."



Behrendt sprach von Berichten aus einzelnen Wahllokalen. Es komme immer mal vor, dass auch um 18:30 Uhr noch gewählt werde. "Schwerwiegender ist sicherlich, wenn es die falschen Wahlzettel gab, wenn gar nicht gewählt werden konnte." Das werde man sich im Detail in den nächsten Tagen angucken müssen, weil dann auch die Frage im Raum stehe, ob sich dies aufs Ergebnis ausgewirkt habe.

dpa/Bernd von Jutrczenka Reaktionen auf Hochrechnungen - Giffey "zuversichtlich" und "dankbar", Jarasch will Regierungsverantwortung Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl liefern sich SPD und Grüne ein knappes Rennen. Zwei Frauen kämpfen um den Platz im Roten Rathaus. Lag Bettina Jarasch lange vorn, scheint nun Franziska Giffey das Ruder an sich zu reißen.



Giffey: Wahlsonntag darf nicht nochmal mit Marathon-Tag kombiniert werden

Auch SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey kritisierte den Wahlablauf in Berlin. Der sei "nicht optimal“ gelaufen, sagte sie am Sonntagabend dem rbb am Rande der SPD-Wahlparty. "Man muss das jetzt nachbearbeiten und auswerten, woran es gelegen hat." Sie selber habe "eine Stunde in der Schlange gestanden", so Giffey. Die ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeisterin kritisierte zudem die parallele Durchführung des Berlin Marathons. Die vielen Absperrungen in der Stadt habe die Nachlieferung von Stimmzetteln behindert. "Es darf nicht noch einmal ein Wahlsonntag mit einem Marathon-Tag kombiniert werden", so Giffey.