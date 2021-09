Wahlen 2021 - Wartezeiten, fehlende Stimmzettel und andere Pannen bei den Wahlen in Berlin

Bild: dpa/Monika Skolimowska

26.09.21 | 17:38 Uhr

Vier unterschiedliche Wahlentscheidungen stehen an, aber die Stimmabgabe wird den Berlinerinnen und Berliner stellenweise nicht leicht gemacht. Vor vielen Wahllokalen gibt es Warteschlangen - und mancherorts auch andere Probleme.

+++ Landeswahlleiterin: Wer bis 18 Uhr in der Schlange steht, darf noch wählen +++ Zu wenige Stimmzettel in manchen Wahllokalen



+++ Einige Wahlhelfer erkrankt, Wahlbüroleiter in Spandau nicht erschienen



+++ Teilweise lange Warteschlangen vor Wahllokalen



+++ Wahlbeteiligung bis zum Mittag etwas höher als 2017





Der Super-Wahlsonntag wird in Berlin bislang von zahlreichen Pannen und teils erheblichen Wartezeiten begleitet. In einem Wahllokal in Wilmersdorf waren Wahlzettel ausgegangen, hier war die Polizei gerufen worden, um sie nachzuliefern. Aber auch die Polizei hatte wegen des Berlin-Marathons Schwierigkeiten durchzukommen, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb.



rbb|24 erreichten zudem zahlreiche weitere Zuschriften von Userinnen und Usern, die über ähnliche Probleme berichten. So hätten in einem Wahllokal im Bezirk Marzahn-Hellersdorf die Abstimmungszettel für den Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne gefehlt.

Warteschlange am Sonntagvormittag in einem Kreuzberger Wahllokal | Bild: rbb/Dominik Wurnig

Außerdem klagten manche Wählerinnen und Wähler über sehr lange Wartezeiten. In manchen Wahllokalen gebe es nur zwei Wahlkabinen, die zudem in sehr kleinen Räumen untergebracht seien. Es herrsche teilweise dichtes Gedränge, Corona-Abstandsregeln könnten kaum eingehalten werden, so ein User aus Karow. Ein Wähler aus Berlin-Köpenick schreibt, er habe fünf Stunden auf die Stimmenabgabe gewartet, es gebe dort keine Sitzmöglichkeiten für Senioren. Manche Wähler gäben auf und verzichteten auf ihre Stimmenabgabe, heißt es in der Zuschrift.



Stimmzettel vertauscht in Wahllokalen

In Wahllokalen in Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf waren zudem Stimmzettel vertauscht worden. Die Wahllokale mussten vorübergehend geschlossen werden. In den Wahllokalen 404, 407 und 408 in der Spartacus Grundschule in Friedrichshain lagen nach Angaben aus dem Wahllokal für die Abgeordnetenhauswahl nur Stimmzettel aus Charlottenburg/Wilmersdorf vor. Bis die richtigen Stimmzettel nachgeliefert wurden, mussten die Wahllokale zeitweise geschlossen werden. Auch anschließend ging es nur mit Verzögerungen weiter. Zudem mussten einige Stimmabgaben auf falschen Stimmzetteln für ungültig erklärt werden.

Landeswahlleiterin bestätigt die Pannen

Die Landeswahlleiterin Petra Michaelis bestätigte am Sonntagnachmittag dem rbb, dass es in Berliner Wahllokalen zu mehreren Pannen gekommen ist. Wie viele Wahllokale betroffen sind, konnte sie derzeit nicht sagen.



Dass in manchen Wahllokalen Stimmzettel zum Volksentscheid bei den überreichten Stimmzetteln fehlten, sei ihr allerdings nicht bekannt. Sie rate dazu, den jeweiligen Wahlleiter vor Ort darauf aufmerksam zu machen. Zu den langen Warteschlangen vor vielen Wahllokalen hieß es von der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin: Wer bis 18 Uhr in der Schlange stehe, dürfe noch wählen.



Kranke Wahlhelfer, fehlender Wahlbüroleiter, falsche Stimmzettel

Bereits am Sonntagvormittag waren Schwierigkeiten und Verzögerungen in manchen Berliner Wahllokalen bekanntgeworden. So hatten einige Wahlhelfer kurzfristig abgesagt. Nach Informationen der rbb-Abendschau haben sich allein am Samstag im Bezirk Pankow 70 Personen krank gemeldet. In den Tagen davor habe es bereits 200 Krankmeldungen gegeben. Sie wurden nach Angaben aus der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin über Nachrückerlisten nachbesetzt.



Probleme gab es nach rbb-Informationen auch in einem Wahllokal in Spandau: Dort war am Sonntagmorgen der Wahlbüroleiter nicht erschienen. Das Wählerverzeichnis musste daraufhin von der Polizei abgeholt werden.

Technische Probleme in zwei Wahllokalen in Berlin-Mitte.

Zwei Berliner Wahllokale öffneten erst später

In zwei Wahllokalen, die beide im Gebäude der Beuth Hochschule für Technik in der Luxemburger Straße in Berlin-Mitte liegen, gab es derweil am Sonntagmorgen technische Probleme: Wegen einer Panne bei der elektronischen Schließanlage kam das Wahlteam nicht rechtzeitig wie in das Gebäude der Mensa Nord des Studierendenwerkes, weshalb die dortigen Wahllokale 102 und 106 nicht pünktlich um 8 Uhr öffnen konnten.



"Wir mussten die Feuerwehr rufen, die mit dem Notschlüssel das Gebäude öffnen konnte“, sagte Wahlvorsteher Alexander Radebach der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Vor dem Gebäude hatte sich eine Schlange von Wählerinnen und Wählern gebildet. Sie mussten etwas warten, bevor alles wieder regulär lief. Ihm sei kein Fall bekannt von jemandem, der deswegen nicht wählen konnte.

