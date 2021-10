Helmut Krüger Potsdam Freitag, 08.10.2021 | 07:52 Uhr

Die weiten Wege, von denen Bettina Jarasch sprach, gibt es auch tatsächlich. Immer noch befinden sich die meisten Fußwege in Berlin mitunter zwar in ausreichender Breite, doch um vielerlei Ecken herum u. hakenschlagend. Dies deshalb, weil einem anderen Verkehrsmittel, genauer gesagt dem Auto, der wesentliche Raum selbst in den kleinsten Wohnstraßen eingeräumt wurde. Jeder Mensch weiß dies aus eigener Anschauung: Wo es geschaffene Furten gibt, müssen diese bis zur Unendlichkeit abgepollert werden, weil sie ansonsten durch verkehrswidriges Abstellen jeden Augenblick entwertet und unbenutzbar gemacht werden könnten.



Die Freiheit der FDP toleriert all dies, denn es sei ja schließlich die Möglichkeit aller Bürger, ein Auto zu erwerben und damit in die Lage einer solchen Privilegierung zu kommen. Auf diesen Punkt hin will ich es bringen. Wer von der Wahlfreiheit ausgeht, sieht die Dinge naturgemäß anders. Ansonsten, ginge es um die "stärksten Muckis", bräuchte es den Staat nicht.