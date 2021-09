Unproblematisch wäre eine weitere Zusammenarbeit mit der zweitstärksten Partei in der Bundeshauptstadt allerdings nicht. Und das liegt nicht nur an den zahlreichen politischen Foulspielen , mit denen sich die beiden Parteien im Laufe der vergangenen fünf Jahre gegenseitig gequält haben.

Dass sie an den Grünen zumindest bei den Sondierungsgesprächen nicht vorbeikommt, hatte Giffey bereits am Sonntagabend betont . "Es gibt ein klares Votum für SPD und Grüne, damit müssen wir umgehen", sagte sie dem Sender Phoenix. Dabei blieb Giffey auch, als sich die SPD im Laufe der Nacht immer weiter absetzte.

Hinzu kommt, dass es bald fünf statt bisher drei grüne Bezirksbürgermeister in Berlin geben wird. Wie stark die auf lokaler Ebene die politische Agenda der ganzen Stadt beeinflussen können, beweist seit Jahren Friedrichshain-Kreuzberg, Vorreiter in Sachen Pop-Up-Radwege und Vorkaufsrecht.

Vor allem bei der Mobilitätswende drückt Giffey auf die Verträglichkeitsbremse, sie will das privat genutzte Auto nicht annähernd so schnell wie die Grünen aus dem Stadtbild verdrängen. Die Vorstellung einer Stadt, in der Menschen vor allem Rad fahren, ist aus Giffeys Sicht eine "Büllerbü-Fantasie". Weder City Maut noch eine spürbare Reduktion der Parkplätze wären mit ihr zu machen. Auch beim Erreichen der Klimaziele sind die Grünen deutlich ambitionierter als die SPD - was vor allem bei der Debatte über weitere Auflagen etwa im Bausektor schwierig werden könnte. Dass die Grünen lieber neue Tramstrecken statt U-Bahn-Linien errichten möchten, ist ein weiterer Eintrag auf der Liste der Differenzen.

Zahlenmäßig am stabilsten wäre die "Kenia"-Koalition mit den Grünen und der CDU. Doch dass die Grünen dieses Bündnis eingehen, muss stark bezweifelt werden. Zu groß sind die Differenzen zwischen Christdemokraten und Öko-Partei. Die Unterschiede in der politischen Ausrichtung sind bei Weitem nicht nur auf die umstrittene Verlängerung der A100 oder das Erreichen der Klimaneutralität beschränkt. Der polizeifreundliche "Law-and-Order"-Ansatz der CDU verträgt sich nicht mit grünen Vorstellungen von Cannabis-Legalisierung und Anti-Diskriminierungsvorgaben für die Sicherheitsbehörden.

Annähern könnten sich die drei Partner zumindest in der Wohnungspolitik: Zwar hat Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch die Vergesellschaftung großer Immobilienunternehmen nicht rundweg abgelehnt, der Schritt sei für sie aber nur "ultima ratio". Stattdessen setzt sie zunächst auf eine Zusammenarbeit aller Akteure beim Wohnungsneubau - was mit SPD und CDU wohl zu machen wäre. Fraglich ist allerdings noch, wie sehr die eher linke grüne Basis in Berlin nach der Wahl auf die Umsetzung des erfolgreichen Volksentscheids "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" pochen wird.

Aus all den genannten - und vielen weiteren - Gründen wäre auch eine rot-gelb-grüne "Ampel" aus SPD, Grünen und FDP aktuell kaum denkbar. Die dürfte schon am Streit über die Randbebauung des Tempelhofer Feldes scheitern, die von den Liberalen per Volksentscheid erzwungen werden soll. Dass FDP und Grüne den Wunsch nach legalem Cannabis teilen, dürfte kaum als Ausgleich reichen.