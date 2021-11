Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linken - Die Landesmutter schmiedet ihre rot-grün-rote Zweckgemeinschaft

Mo 29.11.21 | 18:32 Uhr | Von Sebastian Schöbel

Bild: dpa/A. Riedl

Nach fünf Verhandlungswochen steht der Berliner Koalitionsvertrag. Darin werden zahlreiche Ziele formuliert, doch vieles bleibt vage. Bei der Ressortverteilung zeigt sich die neue Balance der Macht - mit einem klaren Schwerpunkt. Von Sebastian Schöbel

Werner Graf gab sich viel Mühe, der Koalitionsverkündung im Berliner Abgeordnetenhaus ein wenig Frohsinn zu verpassen. Im Laufe der Verhandlungen habe man drei Geburtstage gefeiert, berichtet der Co-Vorsitzende der Berliner Grünen, "viele Spaziergänge" habe man gemeinsam unternommen. "Einmal haben wir sogar 'Wer hat den Farbfilm vergessen?' gesungen." Er selbst sei nach den vielen Verhandlungsrunden "drei, vier Kilo" schwerer und sagte in Richtung SPD und Linke: "Danke für die gute Gastfreundschaft." Es sollte allerdings der einzige Moment der Heiterkeit in dieser dann doch sehr nüchternen Präsentation der neuen Berliner Regierungskoalition bleiben. Das mag einerseits an den vielen Verhandlungsrunden bis spät in die Nacht gelegen haben, "was man an unseren Gesichtern immer noch ein bisschen erkennen kann", so Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer. Andererseits ließ sich nicht leugnen, dass sich hier wohl eher eine Zweckgemeinschaft ohne große Euphorie gefunden hatte. Nur so ließ sich auch die Kulisse für den Auftritt von SPD, Grünen und Linken erklären: Die Spitzen der drei Parteien hatten sich vor der wohl schmucklosesten Wand des Festsaals im Abgeordnetenhaus aufgebaut - mit der Ausgangstür stets im Rücken. "Es waren fünf intensive Wochen", begann dann auch SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh in bedächtigem Ton, man habe "hart gerungen" miteinander. Am Ende habe man eine "gute Basis" gefunden.

Ein Programm für alle mit allem

Rund 150 Seiten dick ist der rot-grün-rote Koalitionsvertrag geworden. Mit relativ vielen Floskeln werden darin die gemeinsamen Ziele vorgestellt: Eine bunte Sammlung von Vorhaben, in der sich möglichst viel von allen drei Wahlprogrammen wiederfinden sollte. Ganz im Sinne der allumfassenden Berlin-Beschreibung von SPD-Chefin Franziska Giffey: "Wir sind Großstadt, Hauptstadt, und trotzdem immer Kiez." Giffey kann insgesamt zufrieden sein: Ihre SPD kann in den kommenden Jahren in ihren Kernthemen Wohnen, Sicherheit, Bildung und Verwaltung den Kurs des Senats maßgeblich bestimmen. Das gilt vor allem für das Stadtentwicklungsressort, wo Giffeys Wahlkampfversprechen, den Wohnungsneubau anzukurbeln, umgesetzt wird. Das schwierige Thema der Enteignung von Immobilienkonzernen konnte die SPD derweil auf die lange Bank schieben: Eine Expertenkommission soll zunächst die Umsetzung des Volksentscheids prüfen, erst im Jahr 2023 wird es in dieser Sache eine politische Entscheidung geben müssen. Dass künftig auch das Wirtschaftsressort bei der SPD liegt, bietet die Chance, sich mit dem zu erwartenden Aufschwung nach der Coronakrise schmücken zu können. Bei der Bildung verwaltet die SPD zwar weiter einen Bereich, der vor allem unter chronischem Fachkräftemangel leidet, kann sich aber voraussichtlich auch für die Wiedereinführung der Verbeamtung von Lehrkräften feiern lassen - zumindest von den Lehrerinnen und Lehrern.

Grüne werden die Schatzmeister:innen der Stadt

Dennoch dämpfte Giffey auch die Erwartungen: "Wir werden nicht alle Wünsche sofort erfüllen können", sagte sie mit Blick auf die Finanzlage. Zwar soll der Haushalt des Landes Berlin bis 2023 auf 34 Milliarden anwachsen, um Investitionen zu ermöglichen. Doch gerade hier musste Wahlsiegerin Giffey die vielleicht größte Kröte schlucken. Denn das Finanzressort wird künftig von den Grünen geführt. Das sei "Ausdruck davon, dass wir Verantwortung übernehmen wollen für ganz Berlin, für alle Themen und alle Menschen dieser Stadt", kündigte Grünen-Chefin Bettina Jarasch selbstbewusst an. Bei allen Projekten komme es darauf an, die richtigen Prioritäten zu setzen. "Und priorisieren bedeutet, dass wir uns auf die dringlichsten Vorhaben konzentrieren, und uns dabei vor allem an der Umsetzbarkeit innerhalb der nächsten fünf Jahre konzentrieren werden." Ganz praktisch könnte das zum Beispiel im Verkehrsbereich bedeuten, dass schnell gebaute neue Radwege und Straßenbahnschienen Vorrang vor kostspieligen und langwierigen U-Bahn-Verlängerungen erhalten. Das Schlüsselressort für die Mobilitätswende, die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt, haben sich die Grünen jedenfalls erneut sichern können. Hier wird auch maßgeblich geplant, wie viel Platz Autos in Zukunft noch in der Berliner Innenstadt bekommen sollen - ein Thema, bei dem sich Grüne und SPD zuletzt oft nicht ganz einig waren.

Harte Kompromisse für die Linken

Die größte Überzeugungsarbeit an der eigenen Basis für diesen Koalitionsvertrag müssen allerdings weder die Grünen noch die Sozialdemokraten leisten, sondern die Linken. Zwar bemühte sich Linken-Chefin Katina Schubert zu betonen, das Vertragswerk trage "auch eine linke Handschrift". Dennoch bleibt dem kleinsten Koalitionspartner auch das kleinste Stücke vom Kuchen: Klaus Lederer kann Senator für Kultur und Europa bleiben, Elke Breitenbach wird wohl erneut Senatorin für Arbeit, Integration und Soziales. Dazu kommt erstmals überhaupt die Führung der Justizverwaltung. Hier kann sich die Partei für ihre Kernthemen Vielfalt, Anti-Diskriminierung und soziale Gerechtigkeit einsetzen, Schubert selbst versprach gar eine "linke Rechtspolitik". Um später etwas ungelenk nachzuschieben: "Es geht darum, die Knäste noch schöner und besser zu machen." Ihr wichtigstes Thema jedoch, die Wohn- und Mietenpolitik, mussten die Linken abtreten - ausgerechnet an die SPD, mit der sie hierbei die härtesten Auseinandersetzungen hatte. Aus Teilen der Parteibasis wird bereits die Ablehnung des Koalitionsvertrages angedroht, denn ein klares Bekenntnis zur Umsetzung des Volksentscheids "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" fehlt. Insgesamt bleibt es ein Papier der Kompromisse, von denen die meisten nur vage umschrieben sind: Bei den großen politischen Leitlinien ist man sich zwar relativ einig, vor allem was den sozial-ökologischen Umbau der Stadt und die Investitionen in den öffentlichen Sektor angeht. Doch es bleiben zahlreiche Sollbruchstellen übrig, von der Verkehrs- über die Innen- bis zur Mietenpolitik.

Die Landesmutter hat "alle im Blick"

Welche Rolle Franziska Giffey als erste Regierende Bürgermeisterin in Berlin spielen will, ist nach der Vorstellung des Koalitionsvertrages hingegen glasklar. Sie werde kein Fachressort übernehmen, kündigte die ehemalige Bezirksbürgermeisterin an, sondern sich um "Koordination, Kooperation, Steuerung und Präsenz" kümmern. Heißt wohl für die Praxis: Giffey wird viel Zeit haben, als omnipräsente Senatschefin ihre Regierungsmannschaft eng zu führen. "Unter dem Aspekt: Alle im Blick", so Giffey. Gemeint waren alle Berlinerinnen und Berliner - aber sicherlich auch alle Koalitionspartner.